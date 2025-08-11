‘Alito’ Moreno denuncia a Nicolás Maduro ante la FGR por nexos con cárteles

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó este lunes una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, acusándolo de mantener vínculos con cárteles mexicanos.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, ‘Alito’ Moreno compartió el documento oficial de la denuncia y señaló que el mandatario venezolano debe rendir cuentas ante la justicia por su presunta relación con actividades ilícitas, incluyendo nexos con el narcotráfico y políticos del partido Morena, lo que, a su juicio, representa una seria amenaza para la seguridad de México.

El líder priista declaró que “los narcospolíticos deben desaparecer de México, de América Latina y del mundo entero”.

Esta mañana denuncié ante la @FGRMexico al presidente de Venezuela 🇻🇪, @NicolasMaduro.



Debe responder ante la justicia por todos los vínculos con el crimen organizado, los nexos con cárteles mexicanos y la relación con políticos de MORENA.



Los narcospolíticos deben… pic.twitter.com/TRJZFVaFvz — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 11, 2025

Moreno calificó a Morena como un “narcopartido” y acusó a algunos de sus miembros de mantener vínculos con el régimen venezolano, lo que, según él, agrava la crisis de violencia e influencia del crimen organizado en la región.

La denuncia se produce en un contexto de creciente tensión internacional, tras el reciente aumento de la recompensa ofrecida por el gobierno de Estados Unidos, que elevó a 50 millones de dólares la suma por información que conduzca a la captura de Maduro.

El gobierno estadounidense ha señalado a Maduro como presunto líder del Cártel de los Soles, una organización considerada terrorista que opera desde el interior del régimen venezolano. Su nombre deriva de las insignias utilizadas por generales venezolanos.

Te recomendamos: