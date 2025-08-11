Presidenta del SMDIF Campeche detenida tras atropellar a motociclista

La presidenta del DIF Municipal de Campeche, Martha Camacho, fue detenida la madrugada de este domingo tras un accidente en el que atropelló a un motociclista.

El accidente ocurrió en la avenida López Portillo en Campeche; los informes iniciales indican que no respetó la señal de alto y colisionó con el motociclista, quien tenía preferencia en el paso.

La funcionaria aparentemente intentó ganarle el paso al motociclista. Como resultado del impacto, el joven fue lanzado varios metros y sufrió lesiones en ambas piernas, siendo trasladado a un hospital por paramédicos.

Te puede interesar: UNAM alerta sobre mensajes falsos que piden pagos

Testigos del incidente han señalado que la presidenta podría haber estado conduciendo en estado de ebriedad, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Martha Camacho fue puesta a disposición del juez cívico para determinar las responsabilidades del accidente.

Te recomendamos: