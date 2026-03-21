Sheinbaum declara al Turismo Comunitario como actividad de prioridad nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este viernes en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, el decreto por el que se declara al Turismo Comunitario como una actividad de interés público y de prioridad nacional, mediante el cual se crearán los Destinos Turísticos Comunitarios (DTC) como una estrategia para reconocer y fortalecer el modelo de turismo gestionado por comunidades indígenas y afromexicanas.

“Hoy estamos reconociendo, también por justicia, el Turismo Comunitario, que es el turismo del México de a deveras, del México profundo […] El turismo para conocer realmente nuestro país es el Turismo Comunitario y hoy lo primero que estamos haciendo es decir: existe el Turismo Comunitario y es necesario darle recursos para que pueda desarrollarse, darle promoción para que pueda llegar la gente, es el turismo de las comunidades”, señaló la mandataria.

Sheinbaum destacó que este reconocimiento forma parte de las acciones para fortalecer los derechos de los pueblos originarios, en línea con la reforma al artículo 2 de la Constitución que los reconoce como sujetos de derecho y establece el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam).

Destinos Turísticos Comunitarios y recursos para su desarrollo

El director general de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza, explicó que inicialmente se crearán tres Destinos Turísticos Comunitarios: Maya Ka’an, en Quintana Roo; el Camino del Mayab, en Yucatán; y los Pueblos Mancomunados, en Oaxaca.

“Ahora Fonatur cada año va a hacer una inversión de recursos para fortalecer el equipamiento y la infraestructura de Maya Ka’an y poderlos consolidar como destino turístico comunitario, tal como lo establece el Decreto que hoy firma la Presidenta”, detalló.

El decreto contempla que el Estado planeará, conducirá y orientará la actividad económica turística bajo criterios de equidad, y establece que los Destinos de Turismo Comunitario serán regiones donde la mayoría de los bienes y servicios turísticos sean provistos por cooperativas o empresas de base comunitaria, permitiendo que la derrama económica permanezca en las comunidades.

Reacciones y creación de la Coordinación Nacional

El presidente de la Alianza Peninsular de Turismo Comunitario, Román Caamal Coh, destacó que la asociación genera más de 30 millones de pesos anuales y que sus ingresos se quedan en las empresas comunitarias, además de contribuir a la conservación de más de 7 mil 700 hectáreas en la Península de Yucatán.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, calificó el acto como histórico para el estado y celebró que la firma se realizara en Maya Ka’an, considerada el principal destino de Turismo Comunitario del país.

El decreto también crea la Coordinación Nacional para el Fomento del Turismo Comunitario, que será presidida por Fonatur e integrada por representantes de las secretarías de Bienestar, Medio Ambiente, Cultura y Turismo, la Procuraduría Agraria, el INPI, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

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