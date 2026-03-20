SOAPAP arrastra deuda técnica y financiera por 2 mil 37 mdp, revela directora

El Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP) enfrenta una deuda técnica y financiera que asciende a 2 mil 037 millones de pesos y una crisis de suministro que ha dejado a casi el 90% de la capital sin agua diaria.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, la directora del organismo, Josefina Morales Guerrero, detalló el estado de las finanzas, mientras que Jordi Bosch, director de Agua de Puebla, rindió cuentas sobre la operatividad del servicio.

Aunque en 2010 la deuda global era de 3 mil 809 millones de pesos, al corte de febrero de 2026 el saldo pendiente se ha reducido, aunque sigue siendo masivo.

#Puebla 🗣️ La directora de SOAPAP, Josefina Morales, confirmó que cuentan con una deuda de 2 mil 37 millones de pesos, con corte a febrero de 2026.



Del monto total, 542 millones de pesos se adeuda a Banobras y mil 460 millones de pesos al Gobierno del Estado, que será la última… pic.twitter.com/CGqj9Jq1sY — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 20, 2026

Deuda total: $2,037,000,000 MXN.

$2,037,000,000 MXN. Acreedor Principal : El Gobierno del Estado de Puebla, con un adeudo de 1,495 millones.

: El Gobierno del Estado de Puebla, con un adeudo de 1,495 millones. BANOBRAS : Se adeudan 542.36 millones.

: Se adeudan 542.36 millones. Plazos: Se espera finiquitar el compromiso con BANOBRAS para el año 2028, para entonces comenzar a pagar los pendientes con la administración estatal.

41 colonias pierden el servicio diario

En contraste con los pagos puntuales de la deuda financiera, la “deuda social” con los usuarios ha crecido. El informe reveló un retroceso en la cobertura diaria de agua potable en la capital poblana:

Solo 135 colonias (el 11.07% de las tomas) reciben agua las 24 horas.

(el 11.07% de las tomas) reciben agua las 24 horas. En 2024, el 18% de las colonias tenía servicio continuo; hoy, 41 colonias han dejado de recibir agua diariamente, pasando al sistema de tandeo.

🗣️ La empresa Agua de Puebla acumula 446 millones de pesos sin acreditar en obras de infraestructura, reveló la directora de Soapap, Josefina Morales.



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La mayoría de la ciudad sobrevive con un servicio intermitente. La distribución de las 963 colonias con cobertura es la siguiente:

4 días a la semana : 425 colonias.

: 425 colonias. 1 día a la semana : 186 colonias.

: 186 colonias. 2 días a la semana : 170 colonias.

: 170 colonias. 3 días a la semana : 46 colonias.

: 46 colonias. Servicio continuo (24/7): Solo 135 colonias.

A pesar de que Agua de Puebla asegura que el 87% de la red tiene presión suficiente, existe un señalamiento sobre la falta de inversión de 440 millones de pesos que la concesionaria acordó con el gobierno estatal, lo que podría ser la causa directa de la disminución en la frecuencia del servicio en las colonias afectadas.

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