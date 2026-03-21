UDLAP presenta 10 nuevos posgrados; invita a Expo Maestrías

a Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) anunció la incorporación de diez nuevas maestrías a su oferta de posgrado, programas que formarán profesionales capaces de responder a los desafíos de un entorno global en constante cambio en áreas como inteligencia artificial, finanzas corporativas, dirección de negocios, análisis de datos, salud, derecho, comunicación, psicología organizacional y negocios globales.

En el evento, realizado en la UDLAP extensión CDMX, el Dr. José Daniel Losada Ramírez, vicerrector Académico de la Universidad de las Américas Puebla, destacó que la presentación de estas nuevas maestrías, representan nuevas rutas de transformación porque nacieron de una convicción profunda: “que la educación de posgrado debe estar a la altura del mundo real, un mundo complejo, cambiante e interdisciplinario”.

Por su parte, el maestro Luis Enrique Lara, director general de Incorporación Estudiantil y Egresados de la UDLAP, señaló que la educación, continúa siendo el camino más sólido para el desarrollo profesional y el impacto social. En ese sentido, resaltó que estas nuevas maestrías cuentan con un enfoque práctico y especializado, con contenidos actualizados en constante diálogo con el ámbito profesional, empresarial y social, “son programas impartidos por académicos que no solo enseñan teoría, sino que comparten decisiones, retos y aprendizajes vividos en primera línea”, añadió.

Cabe comentar que las diez maestrías se integran a una oferta consolidada que actualmente suma 18 programas académicos diseñados y actualizados bajo un modelo intensivo que permite avanzar con enfoque, profundidad y relevancia. La UDLAP ofrece la flexibilidad de cursar estos programas en modalidad presencial o en línea, sin perder la calidad académica ni el vínculo con la comunidad universitaria. Las nuevas maestrías presentadas son:

Maestría en Análisis de Datos para la Toma de Decisiones

Maestría en Comunicación y Gestión de Multiplataforma

Maestría en Gobernanza Global y Políticas Públicas

Maestría en Medios Alternativos de Solución de Conflictos

Maestría en Dirección Creativa

Maestría en Inteligencia Artificial y Ciberseguridad

Maestría en Gestión de Procesos de Manufactura

Maestría en Negocios Globales

Maestría en Dirección de Mercadotecnia y Estrategias Digitales

Maestría en Innovaciones Educativas

Como parte de este lanzamiento, la UDLAP invita a conocer a detalle estos programas en Expo Maestrías este 21 de marzo, un espacio en donde los interesados podrán interactuar con académicos, resolver dudas y explorar las oportunidades que ofrece cada posgrado para impulsar su desarrollo profesional. Para más información consulta: https://elige.udlap.mx/expomaestrias/agenda.aspx.

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