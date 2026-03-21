BUAP abre la edición 39 de la Feria Nacional del Libro

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla inauguró la edición 39 de la Feria Nacional del Libro (FENALI), un encuentro que se llevará a cabo del 20 al 29 de marzo en el Edificio Carolino y que reúne a 250 sellos editoriales, 416 actividades distribuidas en nueve foros y 400 invitados especiales.

El 60 por ciento de la programación está integrada por mujeres, y se espera una asistencia superior a 10 mil 500 personas.

La ceremonia inaugural contó con la presencia de Fritz Glockner Corte, secretario de Cultura del gobierno de Puebla; y por parte de la BUAP, Rosalinda Merino Calderón, encargada de despacho de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura; Mary Kriss Parra Górriz, directora General de Publicaciones, y Juan Antonio Cruz Moctezuma, secretario Administrativo.

La rectora Lilia Cedillo Ramírez destacó la importancia del libro como compañero de vida: “El libro no sólo es nuestro amigo y aliado, es un ente mágico que nos envuelve y hace volver a soñar e imaginar, además de acompañarnos en nuestros momentos difíciles para darnos un consejo”.

Por su parte, Fritz Glockner Corte subrayó el valor del lenguaje y la lectura: “Somos palabra hablada, eso nos diferencia del reino animal y esta convoca, genera rebeldía, ilusión y amor. Por lo tanto, la lectura es la evocación de la pasión humana y nos lleva a mundos inimaginables. Una feria del libro es la apuesta por llevar esa magia a otros espacios, porque un libro es un ente vivo”.

Presentaciones de libros con perspectiva de género y relatos institucionales

La rectora Lilia Cedillo también asistió a la presentación de dos obras durante la FENALI: “Pensarnos Juntas: Mujeres universitarias en diálogo”, una obra que reúne las voces de mujeres en distintos ámbitos de la institución para reflexionar sobre su trayectoria, retos y conquistas.

Sobre este libro, Cedillo señaló: “Estos relatos hablan sobre las historias de estudiantes, profesionistas, investigadoras y trabajadoras, en las cuales la BUAP jugó un papel importante y comparten qué les gustaría de la institución. Son historias con un matiz distinto que nos inspiran“.

También se presentó “Los sueños de Carolino”, un libro que relata la historia del perrito que lleva el nombre del edificio más emblemático de la BUAP, desde su llegada a las instalaciones hasta convertirse en guardián leal. La rectora comentó: “El caso de Carolino fue especial, desde que llegó lo adoptaron los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras y personal de DASU; dio un sello diferente al área Centro de la universidad”.

La FENALI abordará en esta edición temas como movimientos sociales, género, feminismo, literatura contemporánea, poesía y lenguajes escénicos, entre otros.

Te recomendamos: