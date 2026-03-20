Comunidad BUAP elige a directores en Estomatología y dos preparatorias 

Los sectores estudiantil, académico y no académico de la BUAP participaron en la jornada electoral para elegir a las personas titulares de la dirección en la Facultad de Estomatología, la Preparatoria “Lic. Benito Juárez García” y la Preparatoria Regional “Enrique Cabrera Barroso” de Tecamachalco, para el periodo 2026-2030.

La votación se llevó a cabo el jueves 19 de marzo de las 8:00 a las 18:00 horas, tras un proceso de campañas presenciales y electrónicas del 10 al 18 de marzo.

En la Facultad de Estomatología, con una participación del 78.6 por ciento, fue electo Fernando de Jesús Martínez Arroniz como director.

En la Preparatoria “Lic. Benito Juárez García”, la comunidad universitaria registró una participación del 95.2 por ciento y eligió a María Inés Antonio Villanueva como directora.

En la Preparatoria Regional “Enrique Cabrera Barroso” de Tecamachalco, con una participación del 89.8 por ciento, resultó electa Jenny López Mendivil como directora.

La calificación de cada proceso electoral y el nombramiento formal de las personas titulares se realizará el viernes 20 de marzo ante sus respectivos Consejos de Unidad Académica.

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