UNAM alerta por consumo de sucralosa y riesgo de cáncer de colon

Ante el alarmante aumento en la incidencia de cáncer de colon (especialmente en hombres de 30 a 59 años, un sector que anteriormente reportaba pocos casos en comparación con los mayores de 60), un equipo de investigadores de la Facultad de Estudios Superiores (FES) de la UNAM decidió profundizar en las causas de este padecimiento.

El estudio puso bajo la lupa a la sucralosa, un edulcorante altamente popular en la industria de bebidas y refrescos por su capacidad de endulzar sin aportar calorías ni elevar la glucosa en la sangre. Esta investigación cobra especial relevancia en México, país que ocupa el primer lugar mundial en consumo de refrescos y bebidas azucaradas.

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Los resultados arrojaron que la sucralosa puede representar un riesgo significativo, particularmente en mujeres embarazadas y en etapa de lactancia, ya que se observaron afectaciones en los recién nacidos. Entre los efectos detectados destacan señales de inflamación intestinal y cambios fisiológicos que, con el tiempo, generan vulnerabilidad al cáncer de colon.Asimismo, se registró una mayor presencia de tumores en organismos expuestos de manera prolongada a este químico en comparación con los que no estuvieron.

Es fundamental aclarar que el estudio no afirma que la sucralosa sea el detonante directo o único del cáncer de colon; sin embargo, emite una seria advertencia sobre cómo su consumo habitual (en mujeres embarazadas y en etapa de lactancia) aumenta las probabilidades de desarrollarlo. Esto resulta contradictorio para un producto que suele comercializarse bajo la etiqueta de ser una opción “más saludable”.

Editor: José Francisco Escobar

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