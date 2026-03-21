Reportan falsos agentes ministeriales operando en el Mercado Morelos

A menos de una semana de haber detenido a 16 personas que operaban como cobradores de piso en el Mercado Morelos, este viernes presuntos agentes ministeriales arribaron al predio donde supuestamente se presentaron como miembros de la Fiscalía General de la República (FGR) y comenzaron a amedrentar a comerciantes.

La tarde de este viernes, un grupo de hombres armados y con chalecos tácticos llegaron al centro de abasto de la colonia Diez de Mayo, donde comenzaron a recorrer sus pasillos y después, ingresaron a un par de locales.

Los comerciantes, que ahora se mantienen alerta tras la captura de múltiples extorsionistas que se decían miembros de La Familia Michoacana, han exigido a las autoridades que se detenga a todos los involucrados, pues les exigían pagos de hasta 30 mil pesos para poder trabajar.

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#Seguridad 🚨👇🏻 En el Mercado Morelos, pseudo agentes ministeriales llegaron con armas largas y chalecos tácticos, pero sin placas, identificaciones ni unidades oficiales o documentos.



Aún así, ingresaron a al menos dos locales, aseguraron estar haciendo diligencias de… pic.twitter.com/BkN5oiLcfO — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 20, 2026

Así que los trabajadores del mercado interceptaron a los supuestos ministeriales, quienes dijeron pertenecer a la FGR, pero estos no portaban ni presentaron ninguna credencial, placa u oficio legal para su estancia en la zona.

Ante estos eventos, los comerciantes intentaron documentar su actuar para reportarlos; sin embargo, los hombres armados intentaron amedrentar a los comerciantes.

Los civiles ahora piden a las autoridades que se investiguen estos actos, pues temen la instalación de un nuevo grupo criminal en la zona.

A la par, que ninguna autoridad ha emitido pronunciamiento respecto al caso o se haya atribuido la estancia de estos sujetos en operaciones oficiales.

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