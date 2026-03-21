SHCP reactiva estímulos fiscales a gasolinas por alza de precios

El gobierno de México reactivó los estímulos fiscales a las gasolinas Magna y Premium, además de incrementar el del diésel, ante el alza en los precios de los combustibles provocada por el encarecimiento del petróleo a nivel internacional.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó el pasado viernes que estos apoyos estarán vigentes del 21 al 27 de marzo, periodo en el que se aplicarán reducciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Durante esa semana, la gasolina Magna contará con un estímulo de 1.61 pesos por litro, la Premium de 0.42 pesos y el diésel de 4.55 pesos, este último con un aumento de 1.96 pesos respecto al apoyo previo.

Con ello, las cuotas del IEPS quedarán en 5.09 pesos por litro para la Magna, 5.24 pesos para la Premium y 2.81 pesos para el diésel, lo que implica una disminución en la carga fiscal para consumidores y transportistas.

Te puede interesar: Sheinbaum declara al Turismo Comunitario como actividad de prioridad nacional

Se trata de la primera vez que el gobierno federal otorga un estímulo a la gasolina Premium desde octubre de 2023, mientras que la Magna no recibía apoyo desde abril de 2025.

El ajuste ocurre en un contexto de incremento generalizado en los precios de los combustibles, derivado del conflicto en Medio Oriente, particularmente la guerra en Irán.

Desde el inicio de las hostilidades, la gasolina Magna ha subido 0.5 por ciento, la Premium alrededor de 5 por ciento y el diésel hasta 8 por ciento, con precios que en algunas regiones superan los 31 pesos por litro.

El alza responde al repunte del petróleo, impulsado por el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transitaba cerca del 20 por ciento del crudo mundial, lo que ha generado presiones en el mercado global.

Te recomendamos: