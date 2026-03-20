EU investiga a Gustavo Petro por presuntos nexos criminales: NYT

El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de acuerdo con un reporte de The New York Times publicado este viernes 20 de marzo.

Según el medio, las indagatorias se centran en posibles vínculos con narcotraficantes, incluyendo si el mandatario sostuvo reuniones con ellos o recibió donaciones durante su campaña presidencial.

Las investigaciones están a cargo de fiscalías en Manhattan y Brooklyn, en Nueva York, con la participación de agentes de la DEA y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional.

El diario precisó que las pesquisas se encuentran en una fase inicial, por lo que hasta ahora no se ha determinado si derivarán en cargos penales contra el jefe de Estado colombiano.

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Asimismo, indicó que no existe evidencia de que la Casa Blanca haya influido en el inicio de estas investigaciones contra Gustavo Petro, quien finalizará su gobierno en agosto de este año.

El presunto caso de investigación se da en un contexto de tensiones entre Colombia y Estados Unidos, que se intensificaron desde el inicio del nuevo mandato de Donald Trump en 2025.

Entre los principales desacuerdos destacan las diferencias en materia migratoria y de seguridad, así como la política antidrogas, que ha derivado en sanciones y medidas diplomáticas.

No obstante, en semanas recientes la tensión ha disminuido tras contactos directos entre Donald Trump y Gustavo Petro; además de la reactivación de canales de diálogo bilateral.

Breaking News: The U.S. Justice Department is said to be pursuing criminal investigations of President Gustavo Petro of Colombia, a onetime President Trump foe. https://t.co/eOWoDCWUBm — The New York Times (@nytimes) March 20, 2026

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