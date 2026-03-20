Armenta condena agresión contra mujer por intentar proteger a perros

El gobernador Alejandro Armenta Mier calificó como un “acto heroico” la acción de una mujer que fue agredida en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras al intentar defender a un grupo de perros de un sujeto que pretendía atacarlos con un machete.

A través de redes sociales, el mandatario estatal expresó su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia, especialmente la ejercida contra mujeres y seres sintientes, y exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla a actuar con firmeza.

“Manifiesto mi repudio a las actitudes que generan violencia, sea contra niños, adultos, mujeres o nuestros seres sintientes. Hago un llamado a la Fiscalía para que actúe con todo rigor frente a estas agresiones que recibió la mujer”, señaló.

Armenta Mier subrayó que la intervención de la víctima fue un acto de valentía al proteger a los animales, por lo que insistió en que no debe quedar impune la agresión en su contra.

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“Hizo un acto de defensa, un acto heroico para proteger a un ser sintiente”, reiteró.

Por ello, se pronunció por la aplicación de la ley en todos los casos de violencia y llamó a la sociedad a conducirse con respeto hacia las personas, los animales y el ecosistema.

En ese sentido, destacó que en Puebla se impulsa una política de protección animal alineada con el gobierno federal, incluyendo la construcción del que será el Centro de Bienestar Animal más grande de América Latina, para fomentar el respeto hacia los animales y el entorno.

#Seguridad 🚓 Una mujer fue agredida por un hombre al que intentó detener para que no atacara a machetazos a unos perros callejeros en San Jerónimo Caleras. pic.twitter.com/eVh8WQJXvl — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 20, 2026

Editor: César A. García

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