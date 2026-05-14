Huyen presuntos responsables tras atropellar a motociclista en Texmelucan

La muerte de un motociclista en calles del municipio de San Martín Texmelucan ha generado indignación entre habitantes y usuarios de redes sociales, después de que cámaras de vigilancia captaran el momento en que los ocupantes de una camioneta involucrada en el percance escaparon del lugar para evitar enfrentar a las autoridades.

El accidente ocurrió el 13 de mayo en la colonia Ojo de Agua, donde una camioneta negra circulaba presuntamente a exceso de velocidad cuando embistió a un motociclista y terminó impactándose contra la entrada de un domicilio particular. Tras el choque, vecinos y automovilistas se acercaron para auxiliar al conductor de la moto, quien quedó gravemente lesionado debajo de la unidad involucrada.

De acuerdo con testigos, dos mujeres y un hombre descendieron de la camioneta segundos después del impacto. Sin intentar brindar ayuda al herido, los jóvenes recogieron algunas pertenencias y huyeron corriendo por distintas calles de la zona. Parte de la fuga quedó registrada en cámaras de seguridad privadas y posteriormente los videos comenzaron a difundirse en plataformas digitales.

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Paramédicos y policías municipales acudieron al sitio para atender la emergencia y trasladaron al motociclista, identificado como Gustavo N., a un hospital. Sin embargo, horas más tarde se confirmó que perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el percance.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones para ubicar a los responsables, en redes sociales comenzaron a circular supuestos nombres, fotografías y domicilios relacionados con los jóvenes señalados. Esta situación ha generado preocupación entre vecinos, debido al riesgo de que personas intenten tomar justicia por cuenta propia antes de que concluya el proceso legal correspondiente.

Editor: César A. García

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