Caen 16 presuntos extorsionadores tras operativo en el Mercado Morelos

Un despliegue coordinado por fuerzas estatales derivó en la captura de 16 personas señaladas por su presunta participación en actividades de extorsión y narcomenudeo dentro del Mercado Morelos, uno de los principales centros de abasto de la capital poblana.

La intervención fue ejecutada por elementos especializados de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes ya mantenían líneas de investigación sobre la operación de grupos delictivos en la zona.

De acuerdo con la información extraoficial, el operativo se concentró en un inmueble ubicado al interior del mercado, en la colonia Diez de Mayo, donde agentes de inteligencia lograron ubicar a los sospechosos.

#Seguridad 🚨🚨 Reportan la detención de varias personas en un operativo efectuado por la Secretaría de Seguridad Pública en el Mercado Morelos; son señalados por el delito de extorsión.



Información en desarrollo. pic.twitter.com/Hikor3cNAy — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 19, 2026

Durante la acción policial, se aseguraron armas de fuego entre ellas un fusil tipo AK-47 y un revólver, además de diversas dosis de droga que presuntamente eran distribuidas en el área.

Al momento de las detenciones, comerciantes y testigos documentaron lo ocurrido con sus teléfonos móviles, señalando directamente a los asegurados como responsables de actos delictivos como robos y cobro de piso. Las grabaciones comenzaron a circular en redes sociales poco después del operativo.

Aunque no ha sido confirmado de manera oficial, trascendió que los detenidos se identificaron como integrantes de La Familia Michoacana, con presencia en distintos puntos del país, el cual estaría vinculado con esquemas de extorsión en varios mercados de Puebla.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance de sus operaciones y posibles conexiones.

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