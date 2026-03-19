Comerciantes del Mercado Morelos protestan contra extorsión

Alrededor de las 15:00 horas del miércoles, un grupo de locatarios y comerciantes del Mercado Morelos realizó una manifestación en inmediaciones de dicho centro de abasto. Al grito de “¡Queremos trabajar!”, pidieron a las autoridades apoyo para frenar la delincuencia en la zona, la cual ha generado bajas ventas en los últimos meses.
Fue en las inmediaciones de la 2 Norte y 20 Oriente que los comerciantes, con pancartas en mano y a gritos, solicitaron a las autoridades la implementación de acciones para detener el cobro de piso, que está mermando sus ventas y ganancias.
Señalaron que lo poco que obtienen es arrebatado por grupos de delincuentes que se han establecido en el mercado y que amenazan a las personas que han trabajado en el lugar por años.
#ConexiónVial 🗣️ Locatarios y comerciantes del Mercado Morelos se manifiestan en las inmediaciones de la 2 Norte y 20 Oriente. ya que exigen a medidas ante el presunto cobro de piso que son víctimas.— Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 18, 2026
Señalan que ellos sólo buscan la manera de ganarse el dinero de manera honrada… pic.twitter.com/jUkJrTsalN
Entre consignas lanzadas al aire, los locatarios manifestaron que “son comerciantes, no delincuentes” y que buscan la manera de trabajar. Sin embargo, las recientes actividades delictivas dentro del mercado les impiden realizar sus actividades con normalidad y tranquilidad, además de que las personas ya no acuden con libertad y confianza.
Los locatarios pidieron el apoyo a las autoridades estatales antes de que algunos de ellos dejen de prestar servicio y se retiren del lugar, situación que ya ha ocurrido con algunos comerciantes que temen que los grupos delictivos acaben con lo poco que les queda.
#ConexiónVial 🗣️ Al grito de “somos comerciantes ¡no delincuentes!“ locatarios del Mercado Morelos se manifiestan en inmediaciones de la 42 Norte y 20 Oriente.— Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 18, 2026
Vía @EsImagen pic.twitter.com/KpiFNyRlwi
Los manifestantes decidieron realizar esta protesta y buscar el diálogo con personal de Gobernación, quienes llegaron al lugar para intentar dar respuesta a sus demandas.
Hasta el momento se desconoce la hora en que será reabierta la circulación en la zona del Mercado Morelos, ya que después de las 18:30 horas la vialidad permanecía cerrada.