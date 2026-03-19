COMPLEXUS celebra XXXV Reunión Ordinaria en IBERO Puebla 

El Consorcio Mexicano de Instituciones de Educación Superior para la Sustentabilidad (COMPLEXUS) regresó a la IBERO Puebla para llevar a cabo su XXXV Reunión Ordinaria. Se trata de un espacio fundamental para la implementación de medidas que fomenten la sustentabilidad en las 19 instituciones que conforman esta organización, y que, a través de sus prácticas, ven el medioambiente como uno de sus pilares fundamentales de formación.

La Universidad Jesuita, cuyo compromiso con el cuidado de la casa común la ha llevado a ser la institución privada más sustentable de México según el ranking mundial de UI GreenMetric, demuestra su congruencia al recibir este evento una vez más. Además, la Reunión Ordinaria ocurre tras el nombramiento de la Dra. Valentina Campos Cabral, directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, SJ (IIMA), como secretaria ejecutiva de la organización.

Para recibir esta importante plataforma de reflexión y acción, el Dr. Alejandro Guevara Sanginés, Rector de la IBERO Puebla, dio una cálida bienvenida a las y los representantes de instituciones de educación superior de diversos estados del país. La comitiva de 40 directivos, representantes y gestores de cambio fue recibida para una jornada llena de trabajo y colaboración interinstitucional.

Por su parte, la Dra. Campos Cabral expresó a nombre de la Universidad Jesuita la dicha que es poder contar con este tipo de espacios universitarios, y remarcó la importancia de este evento para la IBERO Puebla. “Queremos agradecerles todo el esfuerzo que hacen para estar aquí”.

La Dra. Valentina Campos explicó que el programa contempla el desarrollo de tres diagnósticos clave para el Consorcio, que permiten observar la sustentabilidad en distintos niveles. El primero se enfoca en la gestión ambiental institucional, mientras que los otros analizan las representaciones sociales del estudiantado —qué saben, qué prácticas realizan y cómo perciben las acciones universitarias—, así como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estas herramientas, señaló, permiten medir de manera integral los avances y desafíos de las instituciones.

Asimismo, detalló que uno de los ejes centrales del encuentro es la validación de indicadores de sustentabilidad, resultado del trabajo colaborativo en seis comisiones anteriores, remarcando el carácter de trabajo continuo. Este ejercicio colectivo busca actualizar los indicadores construidos previamente por el Consorcio y adecuarlos a los nuevos contextos de evaluación, incluyendo su posible articulación con otros sistemas y rankings, sin perder de vista su pertinencia para las universidades mexicanas.

Además, en esta jornada se contempla la presentación de resultados del instrumento de evaluación de gestión ambiental, elaborado mediante un cuestionario de 100 reactivos. A partir de este diagnóstico, las y los participantes trabajarán en la construcción de una estrategia común para COMPLEXUS, que permita analizar comparativamente el estado de las instituciones y fortalecer su vinculación con otras redes dedicadas a la sustentabilidad.

Finalmente, el cierre de este importante espacio estará orientado a la revisión y consolidación de los planes de trabajo en curso, así como a la definición de las próximas acciones del Consorcio. Entre estas, se incluyen la continuidad de proyectos en distintas universidades, la planeación de futuras reuniones y el fortalecimiento de las dinámicas de colaboración. Con ello, se dará seguimiento a los avances alcanzados para mantener una agenda activa en los meses posteriores.

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