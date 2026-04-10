Vivero Universitario de la BUAP impulsa educación ambiental

El Vivero Universitario de la BUAP, fundado en 2018 por distintas unidades académicas y la Coordinación General de Desarrollo Sustentable, se ha consolidado como un espacio clave para la propagación de árboles y plantas destinadas a áreas universitarias.

Desde su creación, el vivero impulsa programas ambientales enfocados en fortalecer las áreas verdes del campus, además de resguardar ejemplares que llegan como donaciones, contribuyendo a la conservación vegetal dentro de la institución.

De acuerdo con Tonantzin López Lozano, responsable de Gestión Ambiental, actualmente el vivero también participa en iniciativas como el canje de 20 botellas de PET por plantas, estrategia que promueve el reciclaje y la participación ciudadana.

El espacio opera principalmente con el apoyo de estudiantes que realizan servicio social y prácticas profesionales, especialmente de áreas como biología y arquitectura, quienes colaboran en el cuidado y reproducción de especies.

Asimismo, el vivero sirve como punto de apoyo para proyectos académicos, al facilitar espacios a docentes e investigadores de distintas facultades, principalmente del ICUAP, interesados en desarrollar estudios relacionados con el medio ambiente.

El alumno de Ingeniería en Energías Renovables, Leonardo Valdivia Montes, destacó que su participación ha fortalecido su conciencia ambiental y compromiso con el entorno, lo que representa una oportunidad de formación integral.

El universitario subrayó que programas como el intercambio de PET por plantas benefician tanto a la comunidad universitaria como al público en general, al fomentar prácticas sustentables en la ciudad de Puebla.

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