Sheinbaum viajará a España para reunión de gobiernos progresistas

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo 18 de abril viajará a Barcelona, España, para participar en una reunión de gobiernos progresistas junto a mandatarios de América Latina y Europa.

Durante la conferencia matutina, la mandataria informó que el encuentro contará con la participación de los presidentes Gustavo Petro, Luiz Inácio Lula da Silva y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Además, señaló que la reunión fue una “idea original” del expresidente de Chile, Gabriel Boric, y adelantó que también participará el mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi, junto con otros líderes progresistas.

La visita de Claudia Sheinbaum se da en un contexto de acercamiento entre México y España, tras tensiones diplomáticas derivadas de la solicitud mexicana de una disculpa por los agravios durante la Conquista.

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Por ello, la titular del Ejecutivo federal ha mantenido esa postura desde 2019, al respaldar la exigencia de reconocimiento histórico impulsada durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En contraste, durante una visita al Museo Arqueológico Nacional, el rey Felipe VI reconoció que en la conquista de América hubo “mucho abuso”, lo que fue calificado como un gesto de acercamiento.

Esta será la primera visita oficial de Claudia Sheinbaum a España como presidenta de México desde que asumió el cargo en 2024. No obstante, ha insistido en que aún debe fortalecerse la relación bilateral.

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