ONU lanza protocolo para lograr un “Mundial sin trata” en México

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó un protocolo para denunciar casos de trata de personas durante el Mundial en México, ante el riesgo de que el delito incremente y permanezca oculto.

La iniciativa surge en el marco de la campaña “Mundial Sin Trata”, donde, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el 99 por ciento de los casos no son detectados por las autoridades.

El proyecto contempla la capacitación de “ciudadanos clave”, como personal de aerolíneas, recepcionistas de hoteles y conductores, con el objetivo de detectar posibles víctimas en espacios de alta movilidad.

Además, se habilitó una línea telefónica anónima (800 55 33 00), operada por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que dará acompañamiento y canalización de los casos a las autoridades correspondientes.

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La iniciativa incluye la participación de la plataforma de movilidad Uber, cuyos cerca de 300 mil conductores en el país recibirán capacitación para identificar patrones relacionados con el delito de trata de personas.

A su vez, autoridades y organizaciones advirtieron que los megaeventos deportivos generan condiciones que pueden ser aprovechadas por redes de trata, especialmente en contextos de alta concentración de personas.

Entre los principales indicadores identificados, se encuentran situaciones de control, personas que hablan por otras o la retención de documentos de identidad, señales que podrían evidenciar un posible caso de trata.

Los focos rojos se ubican en las tres sedes de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en territorio mexicano: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde se prevé mayor flujo de visitantes y movilidad.

⚽ Lanzamos la campaña #MundialSinTrata, junto a @SinTrata, el @elconsejomx y con el apoyo de @Uber_MEX, para promover la identificación y el reporte seguro de la trata de personas en contextos de turismo.



📰 Comunicado: https://t.co/ianM2kK1n1 pic.twitter.com/uhr5EVkKw8 — UNODC México (@UNODCmexico) April 9, 2026

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