Sujetos armados asaltan a cuentahabiente en Lomas de Angelópolis

Una fuerte movilización de elementos de seguridad se registró la tarde de este jueves tras el robo a un cuentahabiente en inmediaciones de Lomas de Angelópolis, a la altura de Down Town, en el municipio de San Andrés Cholula.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió minutos antes de las 15:30 horas, cuando la víctima circulaba sobre el puente que conecta la lateral de la Vía Atlixcáyotl con el bulevar América. En ese punto, cuatro sujetos armados, a bordo de otro vehículo, le cerraron el paso para obligarlo a detenerse.

En cuestión de segundos, los delincuentes se aproximaron al automóvil y despojaron al conductor de una cangurera con dinero en efectivo que previamente había retirado de una sucursal bancaria, ubicada en la colonia Nueva Antequera.

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Tras el asalto, elementos de la Policía Municipal de San Andrés Cholula y de la Policía Estatal de Puebla acudieron al lugar e implementaron un operativo de búsqueda en la zona; sin embargo, los presuntos responsables lograron darse a la fuga sin ser localizados.

La víctima recibió atención por parte de las autoridades, quienes además le exhortaron a presentar la denuncia correspondiente. En tanto, se mantuvo un despliegue de seguridad en la zona para intentar ubicar a los responsables.

Editor: César A. García

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