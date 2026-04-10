Colisión entre unidades pesadas causa cierre parcial en la Puebla–Orizaba

Un accidente entre dos unidades de carga pesada provocó el cierre parcial de la circulación en la autopista Puebla–Orizaba, con dirección a la capital poblana, a la altura del kilómetro 220, antes de la caseta de cobro de Esperanza.

De acuerdo con reportes preliminares, el percance involucró a un tractocamión que transportaba una plataforma cargada con rejas para el traslado de aves y a otra unidad con caja seca. Se presume que uno de los vehículos era remolcado cuando ocurrió el impacto, lo que habría ocasionado la pérdida de control y la colisión entre ambas unidades.

Versiones iniciales indican que una posible falla en los sistemas de sujeción de la carga, aunada a las condiciones de circulación, pudo haber sido la causa del incidente.

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Tras el choque, las unidades quedaron obstruyendo principalmente el carril de alta velocidad, lo que generó afectaciones importantes al flujo vehicular. Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, división Carreteras, así como servicios de emergencia y auxilio vial, quienes realizan labores de abanderamiento, evaluación de riesgos y retiro de las unidades siniestradas para restablecer la circulación.

Hasta el momento, no se ha confirmado de manera oficial si existen personas lesionadas o fallecidas; sin embargo, las autoridades mantienen la zona bajo resguardo para prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad de los usuarios.

Editor: César A. García

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