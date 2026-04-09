FGE y Ejército realizan cateo en empresa avícola de Tehuacán

Un fuerte dispositivo de seguridad se desplegó la tarde de este jueves en el municipio de Tehuacán, luego de que un convoy de la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, realizara un cateo en las oficinas de la empresa avícola Socorro Romero. De manera preliminar, se reporta la detención de personas.

El operativo se registró alrededor de las 13:00 horas, cuando unidades oficiales fueron vistas circulando por el centro de la ciudad con dirección a la avenida 7 Norte y 4 Oriente. Al arribar al inmueble, los agentes solicitaron el acceso a la empresa; sin embargo, presuntamente fue necesario ingresar por la fuerza ante la negativa inicial para abrir las instalaciones.

De acuerdo con versiones en el lugar, aproximadamente 15 elementos estatales, algunos de ellos encapuchados y armados, ingresaron al inmueble y ordenaron a los trabajadores concentrarse en un punto del patio, mientras se realizaban las diligencias en el área administrativa.

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Minutos más tarde, un primer convoy de camionetas con insignias de la FGE abandonó el sitio presuntamente con dos personas detenidas, mientras que otro grupo de elementos permaneció en el lugar por varios minutos antes de retirarse.

Hasta el momento, las autoridades estatales y federales no han emitido una postura oficial, por lo que se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre el cateo realizado en la empresa, considerada una de las principales productoras de huevo y pollo en Tehuacán.

Cabe recordar que desde el año pasado existe un conflicto legal entre los herederos de la empresa; sin embargo, no se ha confirmado si este nuevo operativo está relacionado con dicho proceso o con otra investigación en curso.

Editor: César A. García

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