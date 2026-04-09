Ayuntamiento de Puebla solicita 440 mdp para adelantar obras públicas

El Ayuntamiento de Puebla pedirá un préstamo de 440 millones de pesos para adelantar proyectos de obra pública y en caso de ser aprobado en el Cabildo de Puebla, la administración lo saldará el 14 de julio del 2027.

La solicitud fue ingresada y aprobada en la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en la que el tesorero municipal Héctor González Cobián afirmó que la solicitud no responde a una emergencia, pues la administración cuenta con finanzas sanas y esto permite recurrir a este financiamiento.

Agregó que la deuda funciona como una herramienta de planeación financiera para no postergar las demandas ciudadanas en materia de servicios e infraestructura.

De ser autorizado, la liquidación del préstamo iniciará en enero de 2027 a través de recursos provenientes del FORTAMUN o recursos de libre disposición para que la deuda no se convierta en una carga heredada para futuras administraciones.

El funcionario municipal sostuvo que el financiamiento tiene como objetivo garantizar la operatividad de la administración municipal sin comprometer las finanzas a largo plazo.

#Puebla 📸 El Ayuntamiento de Puebla planea solicitar un préstamo de 440 mdp para adelantar obras que tenían previstas para 2027, lo cual tendrá que aprobar el Cabildo.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/G3b35forcJ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 9, 2026

Te puede interesar: Piden acciones contra presunto narcomenudeo en escuelas de Puebla

El regidor panista, Carlos Montiel Solana, votó en abstención y, aunque no expresó estar en contra de la adquisición de un crédito a corto plazo, apuntó que no se justifica, ya que hay liquidez en las cuentas de la administración municipal.

Asimismo, criticó que la propuesta se haga de manera improvisada sin especificar las obras que buscan financiar, por lo que pidió que en el dictamen que analicen en el Cabildo sean mencionadas.

En entrevista, el regidor Leobardo Rodríguez Juárez admitió que desconocen qué tipo de obras se van a financiar, pero explicó que hay un banco de proyectos de mil 200 millones de pesos que tendrán que detallar más adelante y cuáles obras retomarán del mismo en un anexo antes de la votación del Cabildo.

Rodríguez Juárez aseguró que la propuesta fue aprobada en la Comisión con la promesa de aplicar los recursos en obra pública y pavimentación.

Editor: César A. García

Te recomendamos: