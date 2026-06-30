Docentes USEP publican estudio en revista científica internacional

Los doctores en Ciencias de Enfermería, Gabriela Iveth Martínez Figueroa y Jorge Alberto Mayo Abarca, docentes de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP), publicaron un artículo en la revista “Nutrición Hospitalaria”, indexada en el Journal Citation Reports (JCR), uno de los principales referentes internacionales de calidad e impacto científico.

El artículo, titulado “Psychometric properties of the Feeding Practices and Structure Questionnaire for Infants under 6 months of age in Mexican mothers”, aporta información para fortalecer las prácticas de alimentación infantil y contribuir a la prevención del sobrepeso y la obesidad desde los primeros meses de vida.

El logro representa un reconocimiento a la relevancia académica del trabajo desarrollado por los investigadores y consolida la presencia de la USEP en espacios científicos de alcance internacional, mediante la difusión de conocimiento basado en evidencia.

En congruencia con la política educativa y de salud impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alejandro Armenta Mier, la USEP fomenta la generación de conocimiento científico y contribuye al desarrollo de estrategias orientadas a mejorar el bienestar de la población.

Las y los interesados en consultar el artículo, lo pueden encontrar en https://www.nutricionhospitalaria.org/articles/06128/show#.

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