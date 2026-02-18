SSP y Cholula acuerdan reforzar seguridad en centro penitenciario

Este martes, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sostuvieron una reunión de trabajo interinstitucional con integrantes del Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, a fin de reforzar las acciones en materia de custodia y vigilancia en el centro penitenciario regional.

Por instrucciones del secretario de Seguridad Pública, Vicealmirante Francisco Sánchez González, durante el encuentro, directivos de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios en conjunto con la presidenta municipal, Tonantzin Fernández y su equipo tanto de Seguridad como de Gobernación, revisaron los protocolos internos, los esquemas de supervisión, así como los mecanismos de respuesta ante situaciones de riesgo.

Entre los acuerdos alcanzados, destaca el fortalecimiento de la presencia policial al interior y exterior del penal, reforzar los operativos con autoridades federales e intercambiar información de manera permanente.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, trabaja de manera coordinada con autoridades municipales para garantizar condiciones de seguridad en el sistema penitenciario.

