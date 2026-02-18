DIF Puebla Capital mejora nutrición de niñas y niños en San Miguel Espejo

El Gobierno de la Ciudad de Puebla que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, cuida la salud de los más pequeños del hogar, priorizando siempre su integridad física y emocional.

Con el objetivo de trabajar en favor de la salud de la niñez poblana, médicos y nutriólogos del DIF Puebla Capital visitaron la inspectoría de San Miguel Espejo, a fin de dar seguimiento al programa “Pequeños Imparables”, establecido al inicio de la administración por la presidenta del Patronato, MariElise Budib, el cual consiste en disminuir el índice de desnutrición y anemia en las y los menores de edad.

Cada dos meses se realiza una visita integral para revisar la salud de cada niña y niño. En esta ocasión, los médicos pesaron y midieron a cada paciente, además de realizar análisis de sangre para medir los niveles de hemoglobina e identificar si presentan anemia o si ya superaron el padecimiento.

A quienes continúan con desnutrición o anemia se les entrega un suplemento alimenticio que contiene hierro y vitaminas necesarias para mejorar su salud. Además, las familias beneficiadas con este programa reciben consulta dental, asesoría nutricional y una despensa del programa “Alimentación Imparable”.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad contribuye a formar niñas y niños sanos y felices.

Te recomendamos: