Puebla capital asegura crédito de 440 mdp con tasa preferencial

El banco Santander fue el que ofreció la mejor tasa preferencial para el préstamo de 440 millones de pesos utilizado para pavimentación que pedirá el Ayuntamiento de Puebla, la cual quedó en 0.32 por ciento, por lo que pagarán 25 millones de pesos en intereses, informó el edil Pepe Chedraui Budib.

En entrevista, el presidente municipal de Puebla dijo que la decisión se tomó el lunes 1 de junio y están por corroborar si se trató de la mejor tasa en el país.

“Lo negociamos con todos los bancos, les pedimos que fueran lo más agresivos posibles en el tema de la reducción de la tasa y entonces es una gran tasa”, comentó.

El edil insistió en que esta tasa permite un ahorro considerable si se compara con la inflación en los materiales de construcción para 2027 al adelantar obras para este año.

Insistió en que este programa se paga en 12 meses y no se quedará ninguna deuda pendiente para la administración próxima.

El alcalde de la capital poblana explicó que todavía falta un trámite ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tardará un aproximado de 15 días, por lo cual, después de este periodo, podrán recibir los recursos e iniciar con los planes de pavimentación.

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Licencia permanente para software de cámaras con IA

El edil detalló que, para el programa llamado Puebla 360, para la operación de 2 mil 400 cámaras con Inteligencia Artificial, el Ayuntamiento de Puebla pagó por una licencia permanente y próximas gestiones no tendrán que hacer otros pagos.

“Yo no voy a dejar una deuda para que al próximo ayuntamiento que llegue le digan que tiene que pagar; esto está pagado vitalicio, no tienen que pagar ni un peso más”, asentó.

Abundó que el contrato incluye todo el hardware, la infraestructura que se colocará en la Dirección de Emergencia y Respuesta Inmediata (DERI), más las cámaras que se colocaron tanto en el Centro Histórico como en los focos rojos que han ubicado en la ciudad y con las peticiones durante los Días del Pueblo.

Chedraui Budib dijo que también se han acercado a las cámaras empresariales para que sus socios les permitan colocar algunos dispositivos afuera de sus establecimientos.

Chiltepeque sigue clausurado

El relleno sanitario de Chiltepeque sigue clausurado parcialmente y la empresa RESA resuelve las observaciones de PROFEPA, indicó el alcalde de la capital poblana.

Chedraui Budib apuntó que sigue en análisis si renuevan el convenio con municipios conurbados para recibir sus residuos, pero no cerró la posibilidad de mantener el acuerdo.

Editor: César A. García

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