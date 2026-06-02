Puebla, líder nacional en rendimiento de café con 74 mil hectáreas cultivadas

Gracias al impulso del gobernador Alejandro Armenta Mier para fortalecer el campo poblano mediante innovación, capacitación y tecnología, Puebla se consolida como líder nacional en la producción de café al ocupar el primer lugar en rendimiento con 74 mil hectáreas cultivadas y una cosecha anual de 225 mil toneladas.

Esta actividad beneficia a 47 mil productoras y productores, de los cuales el 70 por ciento pertenece a pueblos originarios, informó la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, durante el anuncio de la Convención Nacional de Café (CONCAFÉ) 2026.

Altamirano Pérez destacó que el Programa de Innovación y Sostenibilidad de la Cafeticultura destina una inversión anual de 120 millones de pesos para fortalecer esta importante cadena productiva. Además, la comercialización del café cereza genera una derrama económica superior a los 3 mil 800 millones de pesos y el 85 por ciento de la producción tiene como destino los mercados internacionales.

Para fortalecer al sector, el Gobierno del Estado ofrece capacitación, renovación de cafetales, mejoramiento de suelos, tecnificación y equipamiento. En materia de apoyo al sector primario, señaló que durante 2026 el Gobierno del Estado destina 400 millones de pesos para maquinaria agrícola de alta tecnología. Puebla cuenta con 220 módulos de maquinaria distribuidos en los 217 municipios y, de enero a la fecha, estos equipos permitieron la atención de más de 59 mil hectáreas.

La entidad dispone de 220 módulos de maquinaria y tiene como meta la recuperación productiva de 200 mil hectáreas. Cada microrregión cuenta con al menos dos drones y, en algunos casos, hasta tres, lo que permitirá consolidar una agricultura 4.0 similar a la que existe en estados como Sinaloa y Jalisco. Esta estrategia cobra relevancia porque el 80 por ciento de las y los productores poblanos son pequeños propietarios, lo que demuestra que la tecnología también está al alcance de las unidades de producción de menor escala.

Los equipos operan a través de las 31 delegaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el interior del estado. Los servicios no representan costo alguno para las y los beneficiarios; únicamente se requiere la integración de comités para reunir las superficies de trabajo. Estas acciones permitirán incrementar hasta en un 20 por ciento la productividad de temporal y fortalecer la soberanía alimentaria que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Convención Nacional de Café se celebrará del 11 al 14 de junio en el Centro de Convenciones de Puebla, donde se prevé la participación de dos mil productoras y productores, así como la asistencia de más de 30 mil visitantes. El encuentro contará con la presencia de representantes de los principales estados cafetaleros del país. Esta cadena productiva ocupa el segundo lugar nacional en importancia agrícola, únicamente después del maíz.

Durante la presentación, la productora Reyna García Domingo, originaria de Zongozotla, afirmó que detrás de cada taza de café existe esfuerzo, sacrificio y largas jornadas de trabajo en el campo. Reconoció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta Mier, que hizo posible la consolidación de su marca “Pezmatal”. Explicó que su producto tiene un propósito social, ya que parte de sus ingresos contribuye a los tratamientos de su hijo Gael, quien padece Epidermólisis Bullosa Hereditaria, conocida como la enfermedad de Piel de Mariposa.

Por su parte, Francisco González Rincón, de Xicotepec, expresó su orgullo porque su marca “Gobak Koffie & Roasters” logró presencia en diversos estados de la República Mexicana, así como en cuatro importantes ciudades de Estados Unidos y en Valencia, España. Destacó que estos resultados confirman que el café poblano tiene la calidad necesaria para competir en los mercados más exigentes del mundo.

Asimismo, Aurelio Carrera Dávila, productor de San Sebastián Tlacotepec, agradeció el apoyo del Gobierno del Estado para impulsar la comercialización de su marca artesanal “Noxia”, lo que permitirá el crecimiento de su negocio familiar y la generación de mayores oportunidades para su comunidad.

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