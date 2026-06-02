Sheinbaum anuncia internet en Centros de Salud para Expediente Digital

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que el Gobierno de México innova y transforma la atención a la salud en el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar con la compra de los equipos más modernos del mundo, además de que este año, como parte del Servicio Universal de Salud, el objetivo es que todos los Centros de Salud cuenten con conexión a internet para implementar el Expediente Digital.

“Bueno, como ven, este año nuestro objetivo es que todos los Centros de Salud, todos, del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, tengan internet, estén conectados; que casi todos los hospitales están conectados, pero los Centros de Salud no, y es muy importante que tengan la conectividad para poder compartir Expediente Clínico entre una unidad y un hospital. Y también para poder estar en contacto con un médico a lo mejor de un hospital o de una unidad que tiene más médicos especialistas con un Centro de Salud más pequeño”.

“Entonces, la conectividad y el Expediente Único. El objetivo es que todas y todos los mexicanos tengan un Expediente Clínico Digital para que cuando se vaya al Centro de Salud ya se conozca el nombre, cuándo nació, las enfermedades que tiene, cuántas veces ha sido atendido, qué medicamentos utiliza, y eso nos va a facilitar mucho la integración de los servicios de salud para el Servicio Universal de Salud. Y lo segundo es la innovación en los tres Sistemas de Salud. No solo se trata de que haya atención gratuita, sino que sea la mejor atención. Entonces, se está haciendo una compra única de todos los equipos que requieren los hospitales, los equipos más modernos que hay en el mundo”, puntualizó en la conferencia “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que la ventaja de que se centralice el sistema de salud con el Servicio Universal de Salud es que se podrá atender de manera más integral a las y los pacientes, independientemente de su derechohabiencia.

Puntualizó que el sistema de salud avanza con la inauguración de 29 nuevos hospitales, alrededor de 20 Centros de Salud y Unidades de Medicina Familiar, la contratación de personal de la salud con mejores sueldos, las compras consolidadas y transparentes de medicamentos, así como la ampliación de las unidades para hemodiálisis.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que se han implementado cinco programas de innovación y tecnología:

Mírame a los ojos, un programa en el que se utiliza un software de reconocimiento y transcripción de voz directo al expediente electrónico es implementado por 5 mil 700 médicos y médicas de todo el país, quienes del 2025 al 2026 han otorgado 6 millones de consultas.

Para brindar atención médica a población vulnerable se ha implementado la Consulta Digital, que está disponible en 402 unidades médicas y en 2025 se brindaron 813 mil consultas por videollamada.

Adquisición de 41 nuevos tomógrafos de 256 cortes que se encuentran en 39 hospitales de 20 estados. Tienen mayor resolución y precisión, menor dosis de radiación y dan mayor seguridad al paciente.

Implementación de cirugía robótica en cinco nuevos centros con 68 cirujanos capacitados y quienes estarán en los Hospitales de Especialidades de La Raza en la CDMX; de Occidente, en Jalisco; de Torreón, en Coahuila; de Monterrey, en Nuevo León; y el Centro Médico Nacional (CMN) “Siglo XXI” en CDMX.

En el CMN “Siglo XXI” opera el CyberKnife, lo que convierte a este hospital en la primera unidad médica en México y la tercera en América Latina con este tipo de tecnología para realizar intervenciones de alta precisión con mínima invasión y con menor radiación. Se ha atendido a 354 pacientes.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, detalló que en 2026 se invierten 13 mil mdp para incorporar 32 mil equipos, entre ellos ocho aceleradores lineales, 11 equipos de resonancia magnética, 70 mastógrafos con inteligencia artificial y más de 100 mastógrafos. Además, informó que 8 mil 400 Centros de Salud del IMSS Bienestar contarán con internet, con una plataforma digital que integre el Expediente Clínico Digital y laboratorios.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que se ponen en marcha cuatro Cuartos Azules, que se trata de salas de interpretación de mastografías con inteligencia artificial, las cuales cuentan con seis estaciones de lectura que, en conjunto podrán interpretar más de 400 mil mastografías al año, y estas lecturas se realizarán a distancia ya que contará con las imágenes enviadas desde 98 unidades y en 2027 desde 180.

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