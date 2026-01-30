Asaltan a equipo de cobertura de Sheinbaum en San Luis Potosí

Personal del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), encargado de la cobertura audiovisual de las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue víctima de un asalto armado la madrugada del pasado 25 de enero en un tramo carretero del estado de San Luis Potosí.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los hechos ocurrieron cuando integrantes del personal de Cepropie, adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob), fueron interceptados por varias personas armadas mientras circulaban por la Carretera 57 Norte, en un tramo del municipio de Guadalcázar.

“Dicho personal fue abordado por varias personas armadas, cuando circulaban en un tramo carretero en San Luis Potosí, donde fueron despojados de equipo de grabación”, detalló la dependencia.

El 25 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó una gira de trabajo en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El personal de Cepropie fue asaltado cuando regresaba de dicha cobertura hacia la Ciudad de México.

La FGR en San Luis Potosí inició una carpeta de investigación por el robo. Posteriormente, elementos de la Guardia Nacional lograron recuperar el equipo sustraído.

El material fue abandonado en un paraje del municipio de Guadalcázar, a aproximadamente 28 kilómetros del lugar del asalto. La recuperación permitió que el equipo quedara asegurado y a disposición del Ministerio Público Federal.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones relacionadas con el hecho. La FGR reiteró que la investigación continúa abierta y que se siguen realizando las diligencias necesarias.

