Niña intoxicada por tamal de fentanilo continúa hospitalizada: Salud

El Gobierno del Estado de Puebla, a través del IMSS-Bienestar, informó que siete menores de edad fueron atendidos por intoxicación tras consumir alimentos en un puesto de la vía pública en el municipio de Huauchinango. De acuerdo con la información preliminar, los tamales ingeridos podrían estar contaminados con fentanilo.

Los menores, cuyas edades oscilan entre los 2 y los 11 años, ingresaron al Hospital General de la demarcación para su valoración y tratamiento médico luego de presentar síntomas relacionados con intoxicación alimentaria.

Seis de ellos fueron estabilizados y dados de alta tras mostrar evolución favorable, mientras que una niña de 10 años continúa hospitalizada bajo observación médica, luego de que los estudios toxicológicos arrojaron resultado positivo a fentanilo.

Las autoridades dieron aviso de inmediato a las instancias competentes para que se realicen las investigaciones correspondientes y se deslinden responsabilidades.

La Secretaría de Salud precisó que la autorización, regulación y supervisión de puestos ambulantes de venta de alimentos corresponde exclusivamente a los ayuntamientos, por lo que no es una atribución directa de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, salvo en casos de establecimientos fijos formalmente constituidos.

