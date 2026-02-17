Pepe Chedraui rehabilita circuito vial de la 33 Poniente-21 Sur-35 Poniente

Como parte de las acciones que impulsa el Gobierno de la Ciudad de Puebla para el mejoramiento de la infraestructura en la capital, el presidente municipal, Pepe Chedraui, entregó los trabajos de rehabilitación del circuito vial de la 33 Poniente – 21 Sur – 35 Poniente, los cuales benefician a más de 13 mil 900 habitantes de las colonias Benito Juárez, La Noria, Los Volcanes, Gustavo Díaz Ordaz e Infonavit 12 de Mayo.

Al respecto, el edil señaló que la intervención integral de diferentes vialidades en la ciudad es una muestra clara del compromiso que la autoridad municipal tiene con la ciudadanía. Por ello, los trabajos en cada calle y avenida incluyen reencarpetamiento, mejora de señalización vial, rehabilitación de banquetas y modernización del alumbrado público, lo que garantiza mayor seguridad y mejor movilidad para las familias poblanas.

“Puebla Capital avanza con infraestructura vial que transforma y genera bienestar. La rehabilitación que realizamos al arroyo vehicular en esta zona de la ciudad beneficia directamente a planteles educativos, comercios, centros de trabajo y hogares. Estamos trabajando intensamente para acercar a la ciudadanía los servicios públicos que durante muchos años dejaron de brindarse”, precisó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos del Cabildo, Leobardo Rodríguez Juárez, mencionó que la intervención de estas vialidades es resultado de un gobierno municipal que trabaja cerca de la gente, de un gobierno municipal que responde a las necesidades reales de la ciudadanía. Por ello, se continuará con el impulso de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las y los capitalinos.

“Desde la Comisión impulsamos proyectos responsables, técnicamente sólidos y con visión de largo plazo, porque invertir en infraestructura, es invertir en el bienestar y el desarrollo sostenible de nuestra capital.”, añadió.

Finalmente, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa informó que, como parte de los trabajos de mantenimiento vial se ejecutaron acciones de sustitución de la red de agua potable y drenaje, construcción de base hidráulica, banquetas con guía podotáctil para personas con debilidad visual, guarniciones, rampas, colocación de bolardos, reductores de velocidad, señalamientos verticales, aplicación de señalética horizontal e instalación de luminarias, en un área total de 21 mil 170 metros cuadrados.

“Por instrucción del alcalde Pepe Chedraui estamos trabajando simultáneamente en diferentes zonas del municipio, a través de labores de rehabilitación vial, pavimentación y con nuestra Campaña Capitalina Bacheando Puebla con el firme objetivo de entregar a las y los poblanos vialidades integrales, accesibles y seguras”, afirmó.

Cabe destacar que, durante el desarrollo de esta obra vial, se colocó carpeta asfáltica en una longitud de mil 405 metros, en un ancho promedio de vialidad de 10.50 metros y se construyó infraestructura ciclista en 750 metros.

Con acciones como estas, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, cumple su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura vial, a través de obras públicas que benefician directamente a las y los poblanos.

