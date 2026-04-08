OIC analiza posible remoción de funcionarios del Congreso de Puebla

La posible destitución de Leopoldo de Lara Varela, secretario general, y Jesús Juárez Lezama, director jurídico del Congreso del Estado, quedó en manos del Órgano Interno de Control (OIC).

Este miércoles, los coordinadores parlamentarios dieron trámite a la solicitud de remoción impulsada por la oposición, marcando el inicio de un proceso administrativo.

La solicitud de destitución fue promovida desde marzo por la diputada panista Susana Riestra Piña, quien acusó a ambos funcionarios de errores en procedimientos legislativos y falta de seguimiento a acuerdos.

Además de atribuirse facultades que corresponden exclusivamente a los diputados y actuar bajo una agenda ajena a la neutralidad que exigen sus cargos técnicos.

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El coordinador de la bancada del PAN, Marcos Castro Martínez, aclaró que el turno al OIC no implica una salida inmediata, sino el arranque de la etapa de substanciación.

El OIC deberá recabar pruebas y testimonios para determinar si las faltas administrativas ameritan la destitución.

Tanto De Lara Varela como Juárez Lezama tendrán el derecho de comparecer, presentar sus propias pruebas y defender la legalidad de su gestión antes de que se emita un dictamen final.

Si se encuentran elementos jurídicos suficientes, la JUGOCOPO tendrá que sesionar nuevamente para validar la salida definitiva de los funcionarios y proponer a sus relevos.

Editor: César A. García

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