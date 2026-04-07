“Médicos Imparables” realizan 150 consultas diarias en Puebla capital

Los 14 doctores del programa Médico Imparable de la capital poblana realizan a diario 150 consultas en promedio, en las cuales entregan entre dos o tres medicamentos para quienes necesitan un tratamiento y no tienen los recursos para pagarlo, indicó Migner Huerta Martínez, director de salud integral del Sistema Municipal DIF.

En lo que va de la administración han realizado 23 mil 759 consultas y entregado 21 mil medicamentos de manera gratuita en 17 juntas auxiliares, tanto adultos mayores, como personas con discapacidad, mujeres embarazadas y niñas y niños que lo requieran.

Este martes presentaron el programa Cambio por Cambio junto a la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo, en el que en 227 sucursales en 22 municipios las y los cajeros pedirán a sus clientes redondear sus cuentas para entregar lo recaudado de abril, mayo y junio para insumos y medicamentos del programa del DIF municipal.

Nuestra #JornadaImparable llegó a la colonia Rosas del Tepeyac, en la junta auxiliar San Pablo Xochimehuacan, donde llevamos servicios integrales y atención cercana a las familias. ✨ pic.twitter.com/IbBMxAwmtU — DIF Puebla Capital (@DifPueCapital) April 7, 2026

De acuerdo con Rodrigo Roa, coordinador del programa Médico Imparable indicó que las zonas con mayor atención son San Baltazar Campeche, San Francisco Totimehuacan, Ignacio Zaragoza, San Jerónimo Caleras, San Sebastián de Aparicio y zona Centro.

Abundó que las principales patologías son enfermedades crónico degenerativas como diabetes, hipertensión y enfermedades renales, así como padecimientos agudos como diarreas, respiratorias e infecciones de vías urinarias.

El programa también atiende a personas en situación vulnerables, ya sea en calles, en albergues y asilos por parte de asistencia sin red de apoyo familiar y diferentes grupos de edad.

El gerente de plaza valles centrales Oxxo, Género Bello Becerra, pidió apoyo de la ciudadanía para recaudar, ya que comentó que por lo regular rechazan redondear.

¿Cómo se afilian?

En los módulos o puntos fijos de atención que instalan en las 17 juntas auxiliares, línea telefónica que es un WhatsApp para poder generar su proceso de afiliación, registro que harán con INE, Comprobante de domicilio y CURP, sólo habitantes de la capital poblana.

Editor: Renato León

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