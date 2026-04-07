Congreso de Puebla retomará iniciativa para crear Ley contra Feminicidio

El presidente del Congreso de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, confirmó que se retomará la iniciativa para crear la Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio.

La propuesta, presentada originalmente por el diputado Andrés Villegas Mendoza, cobra relevancia tras el impulso federal de una Ley General en la materia, obligando a los estados a armonizar sus marcos jurídicos.

La urgencia de esta ley radica en la brecha entre homicidios de mujeres y feminicidios tipificados.

En su momento, Villegas Mendoza señaló que, de enero a agosto de 2024, en Puebla fueron asesinadas 200 mujeres, pero solo 46 casos se investigaron como feminicidio.

Con la nueva ley, se investigará como probable feminicidio toda privación de la vida de una mujer, sin importar su edad o si la muerte parece, en primera instancia, no ser criminal.

#Puebla ♀️ El presidente del @CongresoPue, Pavel Gaspar, confirmó que destrabarán la iniciativa del diputado Andrés Villegas para crear la Ley contra Feminicidios, con el objetivo de armonizar la propuesta que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel federal.



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El marco jurídico amplía a 21 las circunstancias para clasificar un crimen como feminicidio y contempla aumentar las penas hasta en una mitad adicional cuando:

La víctima sea menor de edad o adulta mayor.

El agresor sea servidor público.

El crimen se cometa frente a familiares de la víctima.

Participen dos o más personas en el ataque.

Además, contempla la creación del delito de “Suicidio Feminicida por Inducción o Ayuda”.

Con esto, se busca castigar penalmente a quienes induzcan, obliguen o presten ayuda a una mujer para quitarse la vida, reconociendo el contexto de violencia sistemática que suele preceder a estos actos.

Pavel Gaspar, coordinador de la bancada de Morena, admitió que el tema ha permanecido estancado en el Congreso, pero aseguró que presionará a la Dirección Jurídica para que el dictamen prospere.

El objetivo es que Puebla deje de ocupar los primeros lugares nacionales en incidencia mediante un estándar de protección más alto.

Editor: Renato León

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