Invierten 2.5 mdp para construir tres aulas en primaria de Tlachichuca

Con el firme propósito de fortalecer los espacios para el aprendizaje en la entidad, el Gobierno de Puebla, a través del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) invirtió 2 millones 517 mil pesos en la construcción de aulas en la primaria “Leona Vicario” en San José la Capilla en el municipio de Tlachichuca.

La obra consistió en la edificación de tres aulas didácticas, trabajos de obra exterior que mejoró la operatividad del plantel lo que garantiza que la comunidad escolar y docente cuenten con un entorno digno, de calidad y adaptado a las necesidades pedagógicas actuales.

El proyecto incluyó la demolición de 240 metros cuadrados de estructuras obsoletas y la edificación de 203 metros cuadrados de superficie nueva. Estas labores se complementaron con la instalación de una red eléctrica moderna, construcción de una barda perimetral para mayor seguridad y un muro de acometida, para asegurar la integridad de la infraestructura a largo plazo.

Estos trabajos forman parte de la estrategia del gobernador Alejandro Armenta Mier, para fortalecer la infraestructura educativa en la entidad. Al sustituir espacios deteriorados por instalaciones de vanguardia, el Gobierno del Estado reafirma su labor para entregar a la población espacios que fortalezcan la igualdad de oportunidades y entornos escolares óptimos que motiven la permanencia y el éxito académico de la niñez poblana.

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