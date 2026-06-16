Presidenta del TSJ Puebla descarta participar en elección judicial

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla, María Belinda Aguilar Díaz, descartó, por el momento, contender en la elección judicial prevista para el 2028.

En entrevista, la magistrada afirmó que sus esfuerzos están enfocados en desahogar las responsabilidades administrativas y jurisdiccionales que actualmente desempeña al frente del Poder Judicial del Estado.

En ese sentido, indicó que no tiene contemplado inscribirse para participar en el proceso en el que se renovarán las magistraturas y juzgadores locales mediante el voto popular por primera vez en la historia de Puebla.

Sin embargo, tampoco rechazó una aspiración futura, al referir que prefiere no adelantarse a los tiempos políticos ni distraerse del encargo actual, dejando su futuro profesional abierto a distintas posibilidades.

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“Por el momento estoy enfocada y dedicada a la actividad propia que ahorita tengo, entonces no sé lo que se pueda presentar más adelante”, expresó.

La presidenta del TSJ detalló que su agenda de trabajo se encuentra concentrada en consolidar los proyectos internos de la judicatura, orientados a eficientar y agilizar el acceso formal a la justicia.

Entre las acciones destaca la implementación de un tablero de control enfocado en colocar a los usuarios en el centro de la atención institucional.

Además del fortalecimiento de la función jurisdiccional y el diseño de estrategias técnicas para reducir los tiempos de respuesta en los procesos legales del Estado.

Editor: César A. García

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