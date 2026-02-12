Armenta respalda reforma electoral contra el nepotismo de Sheinbaum

Al enfatizar que “el nepotismo lleva a la corrupción”, el gobernador Alejandro Armenta Mier expresó su respaldo a la reforma electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para combatir dicha práctica en la administración pública.

En ese sentido, el mandatario poblano ofreció disculpas a sus familiares de apellido Armenta y Mier por las afectaciones que les generará la disposición, ya que se verán frenadas sus aspiraciones políticas.

“De verdad quiero ofrecer disculpas a mi familia, que tiene aspiraciones. Tengo muchos primos, hermanos y sobrinos, y lamento mucho, pero tendrán que hacer otras actividades. Les ofrezco disculpas por lo que pueda afectarles esta reforma y esta circunstancia de orden legal, jurídico y partidario”.

Sostuvo que el nepotismo genera vicios que terminan dañando a la población; por ello dijo que uno de los propósitos de la reforma es evitar que los cargos públicos se hereden entre familiares, como ha ocurrido —dijo— en algunos municipios.

Como ejemplo, mencionó el caso de los municipios de Tlachichuca, Ciudad Serdán y San Nicolás Buenos Aires, donde —aseguró— los hermanos Vieyra instauraron un cacicazgo.

Te puede interesar: Celina Peña deja la SECIHTI Puebla para sumarse al Gobierno federal

Señaló que dichos personajes, actualmente detenidos por diversos delitos, ocuparon consecutivamente las presidencias municipales, alternándose los cargos entre ellos y sus esposas; consideró que ello provocó que la zona se convirtiera en una de las que mayor robo de combustible tiene.

“Eso es un cacicazgo, se iban brincando de un municipio a otro. Lamentablemente, es la zona de más robo de combustible, ¿conclusión?”, expresó.

Por ello, avaló que se establezcan reglas para evitar prácticas que, a su juicio, derivan en corrupción, aunque mencionó que todos tienen derecho a hacer vida pública.

“Mis familiares todavía tienen derecho a hacer vida pública, pero qué bueno que se regule, porque se generan vicios que afectan a la población”, concluyó.

Cabe mencionar que Alejandro Armenta Mier ha reconocido como su primo al senador Ignacio Mier Velazco, quien desde el 2024 ha expresado sus intenciones de ocupar la gubernatura de Puebla.

#Puebla 📱 El gobernador Alejandro Armenta Mier respaldo la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum contra el nepotismo electoral, pues dijo que ello genera corrupción.



Incluso ejemplificó el caso de los hermanos Vieyra, quienes instauraron un cacicazgo en Tlachichuca, Ciudad… pic.twitter.com/anMyJJvQsX — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 12, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: