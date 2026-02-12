Morena Puebla propone reconocer el “stealthing” como violencia sexual

La bancada de Morena en el Congreso del Estado impulsa una iniciativa para que el “stealthing” sea reconocido como una modalidad de violencia sexual en Puebla.

La propuesta busca reformar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.

La diputada morenista, Nayeli Salvatori Bojalil, explicó que con ello buscan tipificar cualquier alteración a las condiciones pactadas para un encuentro sexual.

Desde tribuna, explicó que se trata de una práctica en la que una persona, de manera deliberada y secreta, se retira el preservativo durante el acto sexual, a pesar de haber acordado su uso con la pareja.

En ese sentido, enfatizó que esta práctica no es un “accidente”, sino una vulneración que tiene consecuencias graves para las mujeres.

Entre estos se encuentra el riesgo de embarazos no deseados y contagio de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).

Además de daño a la salud mental, sentimiento de culpa impuesta y la sensación de violación a la intimidad corporal.

La legisladora señaló que el consentimiento se otorga bajo la condición del uso de protección; al retirarlo, ese permiso desaparece automáticamente.

“Esta práctica expone a las mujeres a daños físicos, pero también a algo que muchas veces no se ve: el daño psicológico y la sensación de haber sido vulneradas en su propio cuerpo”, puntualizó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local para su análisis y posible aprobación.

Editor: César A. García

