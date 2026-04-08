Nuevas agresiones de Israel a Líbano dejan más de 250 muertos

Por:
Renato León A.
-
4
Israel lanzó más de 100 ataques en 10 minutos. / Foto: Redes sociales

Las primeras horas de la tregua temporal de dos semanas acordada entre Estados Unidos e Irán estuvieron marcadas por la violencia en Líbano, donde Israel llevó a cabo una oleada de bombardeos contra supuestas posiciones de Hezbolá.

Al menos 254 personas murieron y más de mil 165 resultaron heridas, según el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, dependiente del Ministerio de Salud Pública. Israel afirmó haber alcanzado más de cien objetivos durante sus ataques en un lapso de apenas diez minutos.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sostuvo que la tregua con Irán excluye los combates contra Hezbolá. El presidente estadounidense, Donald Trump, respaldó esta postura y declaró que los libaneses “no fueron incluidos en el acuerdo”.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución de Irán advirtieron que podrían responder si Israel no cesa los bombardeos en Líbano. “Enviamos una fuerte advertencia a Estados Unidos y a su aliado sionista: si la agresión contra el querido Líbano no cesa inmediatamente, cumpliremos con nuestro deber y daremos una respuesta”, señalaron.

Colapso hospitalario

El Ministerio de Salud Pública libanés reportó decenas de muertos y cientos de heridos, lo que colapsó los hospitales. Entre los fallecidos en el sur del Líbano se reportaron 12 miembros del personal sanitario.

Los ataques israelíes se dirigieron contra barrios residenciales en el centro de Beirut, los suburbios del sur de la capital, y zonas del sur y el este del Líbano.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que los bombardeos apuntaron a alrededor de 100 centros de mando de Hezbolá y otra infraestructura militar.

Te recomendamos:

EU e Irán pactan tregua temporal mientras negocian fin del conflicto

Notas relacionadasmás del autor