Armenta anuncia pelea de exhibición entre JC Chávez y “El Travieso” Arce

En el marco de la Feria de Puebla, el gobernador Alejandro Armenta Mier presentó el combate de exhibición entre las leyendas del boxeo mexicano Julio César Chávez y Jorge “El Travieso” Arce, programado para el 9 de mayo.

Desde la Ciudad de México, el mandatario destacó que el evento no solo será un espectáculo de alto nivel, pues servirá para financiar la construcción de un centro contra las adicciones.

Durante la presentación, informó que el evento se realizará en el gimnasio Miguel Hidalgo y que lo recaudado por concepto de cooperaciones será destinado íntegramente a dicho proyecto para rehabilitación de jóvenes, que contará con la asesoría del propio Julio César Chávez.

#Puebla 🥊 El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que el próximo 9 de mayo se llevará a cabo una pelea de box entre Julio César Chávez y Jorge "El Travieso" Arce, en el marco de la Feria de Puebla 2026.



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“Ayúdenos, cooperen. Todo lo que se recaude será para construir un centro de atención contra las adicciones por parte del DIF”, expresó.

Julio César Chávez adelantó que antes del encuentro tendrá una gira promocional y visitará municipios de la entidad para sostener pláticas con jóvenes poblanos y alejarlos del consumo de drogas.

En ese sentido, “El Travieso” Arce reveló que una semana antes de la pelea realizará diversos entrenamientos en parques y puntos turísticos del estado, donde tendrán cercanía con los aficionados del boxeo.

#Puebla 🥊 El gobernador Alejandro Armenta Mier indicó que la pelea de box de exhibición de Julio César Chávez vs Jorge "El Travieso" Arce será con causa y tendrá entrada gratuita.



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Editor: César A. García

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