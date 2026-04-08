Sheinbaum realizará gira de trabajo en Puebla este fin de semana

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que realizará una gira de trabajo en Puebla el próximo sábado; aunque no precisó sus actividades, trascendió que visitará la Capital de Sostenibilidad y Tecnología en San José Chiapa.

El anuncio fue realizado al término de su conferencia “Mañanera del Pueblo”, donde detalló que el jueves visitará Morelos para conmemorar el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata y que el viernes estará en el Estado de México.

Para el sábado y domingo, la titular del Ejecutivo federal indicó que tiene previstas actividades en Puebla y Tlaxcala, aunque no se detallaron los eventos ni el orden de las visitas.

Te puede interesar: Armenta anuncia pelea de exhibición entre JC Chávez y “El Travieso” Arce

Sin embargo, ha trascendido que Claudia Sheinbaum acudirá a San José Chiapa, donde su administración tiene prevista la instalación del Parque de Economía Circular, que se trata de una planta recicladora de residuos sólidos y de materiales reutilizables, como telas, aceites y materiales de la construcción.

Con este recorrido, la mandataria federal sumará 12 visitas a Puebla desde el inicio de la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien asumió el cargo en diciembre de 2024.

La última visita de la presidenta a Puebla ocurrió en febrero, durante la conmemoración del Día del Ejército en las instalaciones de la Industria Militar de Oriental.

#Ahora 🚨 La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que este fin de semana visitará Puebla y Tlaxcala.



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/TFVZimebG6 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 8, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: