Ana Tepole gestiona entrega de apoyo alimentario en Tehuacán

En el municipio de Tehuacán, gracias a la suma de voluntades de productores y campesinos de la región, se llevó apoyo alimentario a más de 600 familias.

La diputada Ana Lilia Tepole Armenta acompañó y gestionó esta acción como parte de su trabajo en territorio, enfocado en atender de manera directa las necesidades de la población.

“Este es el verdadero sentido de servir: sumar esfuerzos y dar resultados en territorio. Desde el Congreso, seguimos demostrando que somos cercanos a la gente, que escuchamos y actuamos”, indicó.

Asimismo, refrendó su compromiso de contar con un Congreso cercano, que escucha y atiende, mediante la coordinación con distintos sectores de la sociedad. La legisladora adelantó que estas iniciativas continuarán fortaleciéndose para beneficiar a más familias en Tehuacán y la región.

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