SSC Cuautlancingo atiende a mujer herida tras robo de vehículo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Cuautlancingo informa que atendió, conforme a los protocolos establecidos, a una mujer lesionada de 34 años en la Privada Roble, esquina con calle Roble, en la junta auxiliar de Sanctorum.

De acuerdo con su declaración, en San Pedro Cholula la víctima fue despojada de su camioneta, marca Volkswagen, tipo Tahoe, color gris, con placas de circulación del estado de Tlaxcala, y posteriormente fue abandonada en el punto antes referido.

En el lugar, vecinos de la zona alertaron a los números de emergencia, lo que permitió la pronta intervención de los servicios de auxilio, quienes le brindaron atención médica, ya que presentaba una herida en la pierna derecha, presuntamente por arma de fuego.

La mujer fue trasladada a un hospital para su valoración médica; asimismo, se le orientó sobre los procedimientos legales correspondientes, conforme a los protocolos vigentes.

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