CFE supervisa operatividad del Campo Geotérmico Los Humeros en Puebla

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de la Dirección de Operación, realizó una visita de supervisión integral al proceso geotermoeléctrico del Campo Geotérmico Los Humeros, ubicado en el estado de Puebla, el tercer campo más importante a nivel nacional con una capacidad instalada actual de 95.7 megawatts y más de 35 años de operación comercial, informó la dependencia en un comunicado.

El director de Operación, Francisco Javier Maldonado Ramos, acompañado por personal de la Coordinación Técnica, la Coordinación Regional de Producción Sureste y la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, realizó una revisión detallada junto con autoridades de la representación regional del Sindicato Único de Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), División Valle de México Centro.

La inspección abarcó las condiciones laborales, instalaciones y equipos principales, tanto de suministro de vapor como del parque de generación, así como el desarrollo de nuevos proyectos geotérmicos y el avance de obras y mantenimientos en curso.

Como resultado de esta revisión, se refrendó el compromiso de la CFE y del Gobierno de México de continuar aplicando el Plan de Fortalecimiento de la geotermia, contribuyendo al desarrollo sustentable del sector eléctrico y al fortalecimiento de la seguridad y soberanía energética de la nación.

La supervisión se enmarca en la estrategia de la CFE para garantizar la operatividad y eficiencia de los campos geotérmicos del país.

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