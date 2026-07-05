Investigan muerte de hombre en parque de patinaje del Barrio de Xonaca

Las autoridades ministeriales mantienen abierta una carpeta de investigación luego de que un hombre fuera localizado sin vida al interior del parque de skate ubicado en el Barrio de Xonaca, en la ciudad de Puebla. El hallazgo provocó una amplia movilización de cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

El reporte fue realizado durante la mañana del domingo por un vecino que recorría la zona con su mascota; al ingresar al espacio recreativo observó a una persona inmóvil, tendida sobre el pasto y con manchas de sangre a su alrededor, por lo que solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) acudieron al parque localizado sobre el bulevar Xonaca, a la altura de la 20 Oriente, donde confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, motivo por el que la zona fue asegurada para preservar los indicios.

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#Seguridad 🚨 Localizan a un hombre sin vida en el Skat Park de Xonaca; la víctima presentaba traumatismos craneoencefálico severo y se presume, estaba consumiendo bebidas alcohólicas al momento de la agresión.



Vía @_jesuszav pic.twitter.com/avkkojQnUR — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 5, 2026

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado establecieron un perímetro de resguardo, mientras efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional apoyaron en el cierre del acceso al parque para impedir el ingreso de personas ajenas y facilitar el trabajo de los peritos.

Durante las diligencias iniciales fueron localizados diversos objetos cerca del cadáver, entre ellos una botella de vino, algunas piedras y calzado deportivo, indicios que serán analizados como parte de las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y si la víctima convivía con otras personas antes de la agresión.

Personal de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia correspondiente.

Hasta el momento la identidad de la víctima continúa sin ser revelada, por lo que se espera que, tras el análisis forense, se sepan más detalles del caso.

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