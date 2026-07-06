Choque en Arco Oriente de Teziutlán deja dos menores lesionados

Un choque frontal entre dos automóviles en el Arco Oriente, en Teziutlán, dejó como saldo dos menores de edad lesionados, quienes tuvieron que ser trasladados de urgencia al Hospital General.

El percance ocurrió en el barrio de Taxcala, considerada una de las zonas más peligrosas y de mayor complejidad para los automovilistas que circulan por esta vía.

Los primeros reportes señalan que en el accidente estuvieron involucrados un automóvil Sonic y un Chevy, ambos de la marca Chevrolet, con placas de circulación del estado de Puebla. Las dos unidades terminaron impactando de frente.

Paramédicos de Protección Civil de Teziutlán arribaron rápidamente al lugar para brindar atención a los ocupantes. De manera extraoficial se dio a conocer que dos niños, de cuatro y seis años, resultaron lesionados y, tras ser estabilizados, fueron trasladados al Hospital General de Teziutlán.

Mientras tanto, las autoridades competentes realizaron el peritaje correspondiente para esclarecer la mecánica del accidente y determinar las responsabilidades.

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