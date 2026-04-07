Dirigente municipal del PRI se apunta para la alcaldía de Puebla

El presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del PRI, Jorge Amador Alarcón, anunció su interés en competir por la presidencia municipal de la capital en el próximo proceso electoral.

El líder priista condicionó su participación a que las mediciones internas y el respaldo de la militancia le favorezcan.

En conferencia de prensa, explicó que el partido se encuentra en una fase de reclutamiento bajo la figura de “Defensores de México”, una instrucción de la dirigencia nacional de Alejandro Moreno Cárdenas.

Quienes sean designados coordinadores en los distritos y municipios serán, eventualmente, los perfiles que encabecen las boletas electorales.

“Si a mí alguna medición y el partido me lo pidieran, sería para mí un gran honor. Hoy estamos 100 por ciento enfocados en buscar a estos Defensores de México”, declaró.

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El dirigente aseguró que la convocatoria no es exclusiva para la militancia, sino que buscan sumar a empresarios, académicos y ciudadanos interesados en participar.

Ante los cuestionamientos por el “silencio” del PRI en los últimos meses, Jorge Amador justificó el bajo perfil de la dirigencia estatal y municipal.

Afirmó que la presidenta estatal se ha concentrado en giras al interior del estado para rescatar estructuras y “priistas olvidados”.

Amador Alarcón reconoció que se requiere un cambio en la estrategia de comunicación para ser una oposición más vocal y evidenciar los errores de la actual administración municipal.

#Puebla 🗣️ El dirigente del PRI en Puebla capital, Jorge Amador, levantó la mano para abanderar la candidatura de su partido a la presidencia municipal en el 2027.



Afirmó que, además de él, hay otros perfiles como académicos y empresarios interesados en participar.



📹… pic.twitter.com/FWNALASp6E — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 7, 2026

Editor: César A. García

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