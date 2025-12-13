Museo del Barroco será la Universidad de las Bellas Artes, anuncia Armenta

El Museo Internacional del Barroco se transformará en la Universidad de las Bellas Artes de Puebla, donde jóvenes recibirán formación en 7 disciplinas: arquitectura, escultura, pintura, música, literatura, danza y cine.

Así lo anunció el gobernador Alejandro Armenta Mier, durante su Primer Informe de Gobierno, al afirmar que en dicho espacio se formarán campeones y campeonas en las siete bellas artes.

De esta manera, la administración estatal dará un nuevo uso al inmueble, que fue edificado mediante un contrato “abusivo”, por el que el Estado tenía una deuda por 14 mil millones de pesos, la cual se liquidaría hasta 2039.

Sin embargo, el mandatario recordó que en junio pasado logró un acuerdo con Grupo Hermes para la terminación anticipada de dicho contrato, con lo que se dejarán de pagar de 500 millones de pesos anuales, que se podrán utilizar para atender necesidades prioritarias de los poblanos.

“Es el museo más caro en la historia del mundo por metro cuadrado, un edificio que durante años fue el símbolo del despilfarro, la corrupción y el abuso del poder; este museo no era de los poblanos hasta este año, era propiedad privada, terminamos con la deuda y hoy se lo entregamos a los poblanos“, afirmó.

Enfatizó que el Museo dejó de ser un monumento al derroche para convertirse en emblema del ahorro y el uso eficiente de recursos públicos, por lo que el siguiente año iniciarán las acciones para convertirlo en la Universidad de las Bellas Artes.

“Hoy celebramos el fin de esa deuda y el inicio de una nueva forma de entender la administración pública en nuestro estado”, resaltó.

En su mensaje, refirió que durante décadas los gobiernos neoliberales usaron el poder en Puebla para hacer negocios en contra del pueblo, pues los acusó de privatizar el agua, abandonar la ciudad y destrozar la vialidad urbana.

Asimismo, insistió en que hicieron de la cultura una mercancía, además de que la obra pública y el programa de gobierno lo veían y medían en función de rendimientos económicos y “moches” con los que endeudaron al Estado, al concentrar la riqueza en unos cuantos y abandonar al pueblo.

El poder está al servicio de la gente

Alejandro Armenta sostuvo que ese modelo de gobierno “¡ya se acabó!”, ya que ahora el poder está al servicio de la gente y el dinero público dejó de ser un “botín”, mientras que el presupuesto volvió a utilizarse para atender las necesidades del pueblo.

“A nosotros nos guía el principio juarista de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, expresó.

Manifestó que los logros alcanzados en el primer año de su gestión son gracias al trabajo de hombres y mujeres que forman parte de su gabinete y trabajan “Por Amor a Puebla” y bajo la convicción de tener al pueblo en el centro de las decisiones y construir un desarrollo inclusivo.

“Con esa visión orientamos cada peso, programa y obra; cada política de Estado con el prospecto de un estado en paz, con bienestar social, riqueza comunitaria y bioética social“.

Por ello, afirmó que ha cumplido el objetivo de rendir cuentas con resultados en su primer informe de gobierno y dijo que en este período se sentaron las bases de desarrollo para el segundo piso de la Cuarta Transformación en la entidad.

Federación respalda a Armenta

En su primer informe, el mandatario estuvo acompañado de la secretaria de Gobernación federal (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Al hacer uso de la palabra, la funcionaria federal resaltó que el gobernador, su equipo y los habitantes de Puebla tienen el respaldo de la presidenta de México por las acciones gubernamentales “para hacer de su estado un mejor lugar para vivir”.

Reconoció a Alejandro Armenta como “digno representante de la Cuarta Transformación” y lo felicitó por su “sensibilidad” y “compromiso con el bienestar” de la población, en especial en el tema de seguridad.

“Las poblanas y los poblanos están en el corazón de nuestra presidenta. Y para este trabajo conjunto, ayuda mucho tener un gobernador tan movido y entusiasta”, mencionó.

Destacó la participación del poblano en las reuniones de seguridad, así como por su respuesta ante la emergencia provocada por las lluvias extraordinarias que afectaron recientemente a diversas comunidades de la Sierra Norte.

