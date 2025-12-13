Pepe Chedraui agradece apoyo del gobernador en la capital poblana

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, agradeció al gobernador Alejandro Armenta Mier el apoyo a la capital poblana y aseguró que se suma a sus proyectos y a los de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Una gran generosidad para Puebla capital, más de 5 mil calles, es un hecho histórico, inédito, sumado a sus proyectos, años, proyectos de la presidenta Claudia Sheinbaum para que a Puebla le vaya bien; estamos muy contentos de presenciar todas estas grandes obras que se están haciendo en lo que corresponde a Puebla capital y seguramente nos enteraremos de más en el interior del estado”, dijo.

En entrevista previa a la rendición del Primer Informe del gobernador en el Museo Barroco, el edil destacó la coordinación con el gobierno estatal y el federal e insistió en resaltar la “generosidad” del mandatario con la capital poblana.

Reiteró que es una coordinación estratégica entre los tres órdenes de gobierno, pues si uno no tiene los recursos de la mano, pueden realizar los proyectos con quienes sí cuenten con ellos.

En este sentido, se pronunció porque va a quedar “precioso” el Paseo Bravo, después de que avance la aprobación del comodato hasta 2030 en el Congreso del Estado.

